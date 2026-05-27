[故障者情報]栃木SCは27日、GK櫻庭立樹が右膝外側半月板損傷、DF内田航平が右ハムストリングス損傷と診断されたことを発表した。櫻庭は5月17日の横浜FC戦で負傷し、全治は4〜6か月。内田は5月6日の仙台戦で負傷し、全治は6〜8週間と診断されている。百年構想リーグで櫻庭は2試合、内田は7試合に出場していた。