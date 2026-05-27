開催：2026.5.27 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 1 - 4 [マリナーズ] MLBの試合が27日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとマリナーズが対戦した。 アスレチックスの先発投手はゲージ・ジャンプ、対するマリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコックで試合は開始した。 2回表、6番 ミッチ・ガーバー 6球目を打っ