開催：2026.5.27 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 3 - 4 [フィリーズ] MLBの試合が27日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとフィリーズが対戦した。 パドレスの先発投手はランディ・バスケス、対するフィリーズの先発投手はアーロン・ノラで試合は開始した。 1回表、3番 ブライス・ハーパー 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでフィリーズ得