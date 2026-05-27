開催：2026.5.27 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 5 - 7 [Dバックス] MLBの試合が27日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとDバックスが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリー、対するDバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲスで試合は開始した。 1回裏、2番 ケイシー・シュミット 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでジャイ