【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ソロ活動25周年という大きな節目を迎えるHYDEが、2026年1月より行ってきたコンサートツアー『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL』のグランドファイナル公演となる『HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL in Wien』を5月25日（日本時間では5月26日）、自身が観光大使を務めるオーストリアのウィーン・コンツェルトハウス 大ホールにて開催。日本人ロックア}