ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのロッキーズ戦に「1番DH」で先発出場。第3打席で右手に死球を受けた。大谷はやや痛がる素振りを見せるも、右手のプロテクター部分に当たったため出場を続行。ドジャースが大量リードで大差がついたため、試合途中で退いた。明日は今季9度目の登板も予定されており、菅野智之投手との投げ合いに注目が集まっている。 ■大事をとって途中