俳優の尾美としのりと松本幸四郎が26日、都内で行われた時代劇「鬼平犯科帳」シリーズのファンイベント第2回『鬼平犯科帳祭』にサプライズで登場。尾美が最新作から密偵・相模の彦十役として出演することが発表された。【写真】スーツをビシッと着こなす尾美としのり会場からは歓声があがる中、姿を現した2人。中村吉右衛門主演「鬼平犯科帳」シリーズにも同心・木村忠吾役で出演していた尾美は、「面白い作品なので忠吾と違う