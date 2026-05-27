岐阜県警本部27日正午ごろ、岐阜県高山市の鍋平高原駐車場で「観光バスから炎が出た。初期消火は失敗した」とバスガイドの女性から119番があった。高山署や地元消防によると、消火活動中で、けが人はいないという。署が出火原因などを調べる。火災の影響で、近くを通る「新穂高ロープウェイ」は運行を見合わせた。