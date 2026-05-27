警視庁今年4月に東京都新宿区の会社事務所を狙った強盗未遂容疑で高校生を含む6人が逮捕された事件で、複数の容疑者が「数百万円の報酬をもらう予定だった」と供述していることが27日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁は匿名・流動型犯罪グループ（匿流）が関与したとみて調べる。捜査関係者によると、現場は酒類業者の事務所だったことが判明した。警視庁が強盗未遂容疑などで逮捕した6人はいずれも栃木県在住。うち安