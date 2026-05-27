北海道留萌市の女子高生の殺害現場となった、旭川市の神居古潭地区にあるつり橋付近に手向けられた花束＝2024年北海道旭川市で2024年、当時17歳の女子高校生をつり橋から川に落として殺害したなどとして殺人、監禁、不同意わいせつ致死の罪に問われた無職内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が27日、旭川地裁で開かれ、同罪で懲役23年の有罪判決が確定した小西優花受刑者（21）の証人尋問が行われた。小西受刑者は、高校生が橋から落