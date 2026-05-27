政府の情報収集能力や分析力を高めるための「国家情報会議設置法」が、参議院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立しました。【映像】「国家情報会議設置法」の投票結果が出る瞬間国家情報会議設置法は、総理大臣を議長とする「国家情報会議」を創設し、内閣官房にいまある内閣情報調査室を「国家情報局」に格上げするものです。意思決定に関する情報収集や分析を一元化することで、インテリジェンス機能を強化することを目