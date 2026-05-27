【モデルプレス＝2026/05/27】俳優の秋野暢子が5月26日、自身のInstagramを更新。前日のカレーをアレンジした昼食を公開し、反響を呼んでいる。【写真】69歳ベテラン女優「おしゃれなランチ」前日のカレーアレンジした温玉のせドリア◆秋野暢子、前日のカレーでドリアランチ秋野は「お昼は昨日のカレーでドリアにしました。ご飯にカレーにチーズを乗っけて温玉オン」とつづり、朝食に続き、前日に作ったキーマカレーを活用した昼食