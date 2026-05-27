8月に上演されるセガの人気ゲームシリーズ『龍が如く』を原作とした舞台のタイトルが、舞台『「龍が如く」‐神室町八犬伝‐』に決定。併せて、追加キャストとして、加藤将（春日一番役）、里中将道（錦山彰役）、松村龍之介（堂島大吾役）、山田ジェームス武（エリック・トミザワ役）、塩田康平（東徹役）、砂川脩弥（峯義孝役）、湊丈瑠（杉浦文也役）の出演が発表されたほか、あらすじ、チケット情報が解禁された。【写真】『