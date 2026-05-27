「いい匂い～」 【写真】ツツジの匂いや蜜を吸うのにもハマっているようです そんなコメントとともに投稿された少年の写真が「可愛すぎる」と話題になっている。 黄色い帽子にランドセルを背負ったまま鼻の穴いっぱいにたんぽぽの茎を詰めて嬉しそうな表情を浮かべる少年。その子供らしい無邪気な姿は多くの人の心をほっこり和ませ 「小学生男子って感じが全部つまってる！！」「結婚式のスライドに入れたい1枚」