完成したJR備前一宮駅の駅前広場ロータリー（岡山・北区）／提供：岡山市 岡山市北区にあるJR備前一宮駅駅前広場のロータリーが完成しました。 岡山市が2025年9月に整備を始め、一般車4台分の乗降場や、優先者1台分の乗降場などが整備されました。事業費は約6000万円です。 JR備前一宮駅前はこれまで歩行者・自転車・自動車の動線が一緒でしたが、今回、一般車乗降場や歩道を設けて動線を分け、