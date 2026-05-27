「干天の慈雨」と言うべき4連戦だった。【もっと読む】（1）阿部監督の暴行事件は巨人にとって“渡りに船”だったか…異様に早い「解任判断」の裏側5月に入り、チーム状態が悪化していたソフトバンク。20日までは6カード中4カードで負け越し、月間成績は6勝10敗。打線も湿りがちで、10敗中はわずか19点しか取れなかった。そんな折に訪れたのが、22日からの日本ハム3連戦だ。今季5勝0敗と相性がいい相手に3連勝しただけではなく