昨季の沢村賞投手がセの首位チームを圧倒した。【もっと読む】新庄監督にガッカリ…敗戦後の「看過できない発言」日本ハムの伊藤大海（28）が26日の阪神戦に先発。9回130球、13奪三振の完封勝利で6勝目（2敗）を挙げた。注目を集めたセ三冠・佐藤輝明（26）との対戦は、空振り三振、二ゴロ（失策）、左飛ときて、4打席目に右前打を打たれたものの、バットをへし折った。六回には中野の打球が足に直撃したものの、痛がるそぶ