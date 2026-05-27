サーティワンが、2026年に40周年を迎えた大人気ロールプレイングゲーム「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションキャンペーンを実施！『ドラゴンクエスト』の世界を表現した衝撃の新作フレーバーのほか、コラボ限定デザインのサンデーやアイスクリームケーキ、そしてコラボ限定で登場する「ポッピングシャワースライム」のキーホルダーが付いたテイクアウトセットなど、魅力的な限定メニューが登場します☆ サーティワン「ド