記事ポイント大江戸温泉物語グループ全施設で2026年7月1日〜8月31日の期間限定開催うなぎ握り・穴子天ぷらなどスタミナ系と冷製パスタ・ひんやりデザートが同時展開徳島県産木頭ゆず・北海道千歳産ブルーベリーなど産地指定素材を使用 全国75施設の温泉ホテル・宿を展開するGENSEN HOLDINGSが運営する大江戸温泉物語グループで、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで「贅沢スタミナ＆ひんやり夏グルメバイキング」が開催