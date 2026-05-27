記事ポイント淡路島のハローキティ3施設が、6月28日から期間限定ファミリープランを提供します入場券・ランチ公演・オリジナルマスコットがセットになった1日完結プランです全施設が屋内で、夏の暑さを気にせず楽しめる構成になっています 淡路島のハローキティ3施設が今夏、ファミリー向けの期間限定プランを打ち出します。屋内に特化した構成で、映像・音楽・グリーティングが1日通して体験できます。 「AWAJI HELLO K