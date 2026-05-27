記事ポイント「無添加万能黒酢 BASIC(ベーシック)」と「フルーツビネガー3種」が一般社団法人日本マタニティフード協会の「マタニティフード認定」を取得鹿児島県の200年以上続く蔵元が「甕壺露天醸造法」で1年以上発酵熟成させた黒酢をベースに使用果糖ぶどう糖液糖・防腐剤・人工甘味料など添加物を一切使わない無添加設計 妊娠中や授乳期は、市販食品の原材料表示を確認しても「これは安心なのか」と判断に迷う場面が多い