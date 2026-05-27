記事ポイント東京ディズニーリゾートで2026年7月2日から9月14日まで夏のスペシャルイベントが開催されます。Mrs. GREEN APPLEコラボのベイマックスグッズや「トイ・ストーリー5」関連グッズが登場します。シェイブアイス、スパークリングドリンク、冷製パスタなど夏向けメニューが展開されます。 東京ディズニーリゾートに、2026年夏のパーク時間を涼しく彩るグッズとメニューが登場します。「サマー・クールオフat Tokyo Dis