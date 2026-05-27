梅雨前線の影響で鹿児島県では、きょう夕方にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。【CGで見る】27日正午〜28日午前0時までの降水の予想きょう鹿児島県で線状降水帯発生のおそれ湿った空気が大量に流れ込んで、九州南部や四国では雷を伴って激しく雨の降る所があるでしょう。鹿児島県では夕方にかけて、危険な線状降水帯が発生するおそれがあります。発生すると、大雨災害の危険度が急激に高まるので、崖や川には近づかな