ロッキーズの菅野智之投手が日本時間27日、ドジャース戦の試合前に明日28日の先発登板に向け、意気込みを語りました。試合前に明日28日のドジャース戦に先発することが発表された菅野投手。前回登板から中4日での先発となり、二刀流での出場が予定されている大谷翔平選手との投げ合いが注目されます。菅野投手の今季は、ここまで10試合に先発し4勝3敗、防御率3.86をマークするなど、チームの先発陣の柱として活躍。菅野投手本人も