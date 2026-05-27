ハロウィーンでにぎわう東京・渋谷で、面識のない男性にわざとぶつかり因縁をつけて、暴行を加え、大ケガをさせたなどとして、少年4人が逮捕されました。警視庁によりますと、千葉県船橋市に住む18歳の少年ら4人は去年11月1日の未明、渋谷区宇田川町で面識のない男性に暴行を加えたうえ、男性の知人を脅して、現金3万7000円を脅し取った疑いが持たれています。男性は全治6か月の大ケガをしました。当時、渋谷はハロウィーンでにぎ