セブン＆アイ・ホールディングス（HD）で会長を務めた鈴木敏文名誉顧問が5月18日、心不全のため死去した。93歳。コンビニエンスストア「セブン-イレブン」を創業し、前例のなかった数々の挑戦や革新を成し遂げ、国内トップクラスの巨大流通チェーンに育て上げた。通夜・葬儀は近親者のみで執り行う。後日、お別れの会等を開く予定。鈴木氏は1932年12月、長野県生まれ。56年に中央大学経済学部を卒業し、東京出版販売（現トーハ