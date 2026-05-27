「良質なタンパク質」という言葉を、健康法やダイエット本でしばしば目にする。なんとなく意味は分かった気でいるものの、「では何をもって“良質”とするのか」と問われると、言葉に詰まってしまうだろう。「ならば逆に“悪質なタンパク質”というものがあるのか」という疑問すら湧いてくる。▼食品専門紙において、「高付加価値」「市場活性化」などは、その典型かもしれない。業界では当たり前のように使われる言葉であり、こ