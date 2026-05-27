赤城乳業は5月30日、富士急ハイランド・コニファーフォレスト（山梨県）で開催される「エガフェス2026〜レジェンドイヤー・ファイナル〜」に協賛し、「ガツン、とみかん」「ガツン、とグレープフルーツ」計4500本を無料配布する。当日はチケット保有者を対象に、「ガツン、と×エガフェス」オリジナルステッカーと、全国のファミリーマートで使用できる「ガツン、とみかんファミペイ無料クーポン」をステージエリア入場口で配