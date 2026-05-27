EXILE／三代目 J SOUL BROTHERSのEXILE NAOTOが、ソロツアー『NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026』のツアーファイナル公演を収録したライブ映像作品を7月22日にリリースする。 （関連：EXILE NAOTO、ソロ初の日本武道館公演SWAY・KID PHENOMENONと巡った先人から受け継ぎ伝える“ダンス”の旅） 本作は、NAOTOソロとして初の日本武道館公演をパッケージ化した映像作品。『NAOTO PRESENTS HONEST TO