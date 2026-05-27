フリーアナウンサーの小林麻耶さんは5月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。娘に対する暴行容疑で現行犯逮捕された、読売ジャイアンツの元監督・阿部慎之助氏の辞任取り消しを求めました。【投稿】小林麻耶のポスト全文「辞任取り消して欲しいです」小林さんは夫・國光吟さんの「阿部慎之助監督は辞任取り消しで」というポストを引用。「娘さんからの手紙を読みました。辞任取り消して欲しいです」と要求しています。また、「念の