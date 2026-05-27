M!LKの佐野勇斗さんは5月26日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ニューヨークで撮影した写真と動画を公開し、反響を呼んでいます。【写真＆動画】オールバックの佐野勇斗「さすがにオールバックイケメンすぎて滅」佐野さんは「GUCCIクルーズコレクションのショー」とつづり、6枚の写真と1本の動画を投稿。ラグジュアリーブランド「GUCCI（グッチ）」のクルーズファッションショーに出席するため、ニューヨークを訪れています。高