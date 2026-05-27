プロントコーポレーションは、飲食チェーン「PRONTO（プロント）」のカフェタイム（モーニングタイムおよびサカバタイム除く）において、6月9日からRIZAP監修のサラダ2種類を発売する。「［RIZAP監修］たんぱく質が摂れる バジルチキンとアボカドのサラダ」「［RIZAP監修］たんぱく質が摂れる バジルチキンとアボカドのサラダ」は、たんぱく質が摂れるバジル風味のサラダチキンをメインに、ブロッコリー、アボカド、トマト、フリル