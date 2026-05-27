「3ブランド複合店」イメージ大創産業は、5月29日から、大阪府大阪市浪速区のなんばパークスT−terrace1階に、「DAISO（ダイソー）」、「Standard Products by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー、以下「Standard Products」）」、「THREEPPY（スリーピー）」の3ブランド複合店をオープンする。5月26日現在、大阪府内にDAISOは271店舗、Standard Productsは20店舗、THREEPPYは31店舗を出店している。なんばパークスのあ