大阪・道頓堀の劇場「大阪松竹座」が26日、多数のファンに惜しまれながら、103年の歴史に幕を下ろした。【写真多数】惜しまれながら…大阪締め大阪松竹座「最後の日」の様子この日、『御名残五月大歌舞伎』の大千穐楽を迎え、『當繋藝招西姿繪』（つなぐわざおぎ にしのすがたえ）では、特別カーテンコールがあり、手拭い撒きが行われた。最後は片岡仁左衛門の音頭で大阪締めとなった。大阪松竹座は、1923（大正12）年に活