賃貸マンションに住んでいると、家賃や管理費と一緒に「自治会費」や「町内会費」が引き落とされているケースがあります。中には、「年間6000円ほど払っているが、自分で加入した覚えがない」「賃貸契約だから自動的に払うものなのか」と疑問に感じる人もいるかもしれません。 自治会や町内会は、地域活動や防犯、防災、清掃活動などを担う団体ですが、加入や会費徴収の考え方は地域や物件によって異なります。