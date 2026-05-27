ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』には、おなじみのウッディが再び登場する。しかし驚くべきことに、開発初期の脚本では、彼は物語に含まれていなかったという。 米の取材で明かしたのは、本作の脚本・監督を務めるアンドリュー・スタントン。『ファインディング・ニモ』（2003）や『ウォーリー』（2008）を手がけ、『トイ・ストーリー』シリーズに