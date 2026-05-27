2026年4月1日から、航空各社で機内持ち込み手荷物に関する新たなガイドラインの運用が始まっています。サイズと重量の決まりを知らないと、搭乗間際に貨物室への預け入れや、超過料金が発生する可能性もあります。 本記事では、機内持ち込み新ガイドラインと合わせて、外出時の必需品・モバイルバッテリーの取り扱いについても解説します。 令和8年4月開始の機内持ち込み新ガイドラインとは 2026年4月1日よ