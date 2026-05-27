サム・ライミ『スパイダーマン』シリーズでJ・ジョナ・ジェイムソンを演じたJ・K・シモンズが、スタジアムで因縁の相手と再会だ。 米MLBが登場したのは、ニューヨーク・メッツの試合会場での一コマ。シモンズが試合を感染する後ろで、何やら見覚えのある姿がある。劇中の新聞デイリービューグルを読む親愛なる隣人、スパイダーマンだ。 シモンズは背後の蜘蛛男に気付き、癇癪を起こ