Amazonドラマ「ザ・ボーイズ」でソルジャー・ボーイ役を演じるジェンセン・アクレスが、シーズン5の撮影中、思わずセットを立ち去ったほど衝撃を受けたシーンを明かした。英が伝えている。 発端となったのは、2025年のコンベンションでのだ。アクレスは、最終章・シーズン5のあるシーンの撮影で“想定していなかったもの”を目にしたといい、「自分のセリフじゃなかったし、僕はその