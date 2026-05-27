SEVENTEENのジュンが、ジブリ映画の主人公に変身した。ジュンは5月26日、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。【写真】ジュン、“実写版ハウル”と話題！公開された写真は、26日にSEVENTEENのデビュー11周年を記念して行われたライブ配信のオフショット。この日、SEVENTEENのメンバーたちは、それぞれコスプレ姿で配信を行った。ジュンは、映画『ハウルの動く城』のハウルに変身。金髪にブルーのカラコン