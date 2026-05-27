ガールズグループI.O.Iが、デビュー10周年を迎えて再集結した“裏話”を明かした。5月25日、ソン・シギョンのYouTubeチャンネルに公開された動画にI.O.Iが出演し、さまざまなトークを繰り広げた。【話題】I.O.Iの再結成を叶えた“功労者”は誰？ソン・シギョンは、から「どうやって再結成することになったのか」と聞かれると、チョンハは「これまでも何人かで集まることはよくあったけど、活動期間が1年と短かっただけに、ずっと心