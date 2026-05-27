仲睦まじい様子だ。元読売ジャイアンツ選手の娘が、新婚旅行の様子を公開した。【画像】「整形怪物」元巨人選手の娘インフルエンサーのチェ・ジュンヒは5月27日、自身のSNSを更新。「おじさん、しっかり持ち上げなさいよ」という茶目っ気たっぷりのコメントとともに、ハネムーンの様子を投稿した。今月16日に結婚式を挙げたばかりのチェ・ジュンヒ夫妻は、現在ロサンゼルスに滞在している。公開された写真にはユニバーサル・スタジ