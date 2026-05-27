グレープストーンのバタースイーツ専門店｢バターステイツ by銀のぶどう」は、2026年6月1日から『「THEピーチ」桃バタークリームでとろとろ果肉包み』を、バターステイツ by銀のぶどう各店で販売する。〈桃のような見た目のケーキがリニューアル!〉桃のような見た目のケーキ『THEピーチ』は、インパクトのあるビジュアルとみずみずしい味わいが特徴。SNSでは「見た目、味、香り、まさにTHE桃」「桃好きに食べて欲しい」などの声があ