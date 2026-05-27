カバヤ食品は6月9日、グミカテゴリーの主力製品「タフグミ」ブランドから、新食感の「クールクランチ」を全国のコンビニで先行発売する。7月7日から全国のスーパーマーケット･ドラッグストアなどに販売を広げる。「タフグミ」の高弾力食感はそのまま、独自のサワーパウダーでコーティングし、ブランド史上初の“ザクザク”食感に仕上げた。内容量は80gでオープン価格。「タフグミ」ブランドは引き続き好調だ。2025年度の売上高は、