仕事が好きで、仕事に燃える女性が現代には増えています。そんな「バリキャリ女性」ですが、がんばっているがゆえにたまに男性に甘えたくなる瞬間があるようです。今回は、20代から30代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に、「いつもは男勝りな『バリキャリ女性』が、密かに同僚男性にしてほしいこと」を紹介します。【１】がんばっても報われなくて心が折れそうなとき、言葉はなくてもただそばにいてほしい「ただ隣にいて