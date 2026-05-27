ＪＲＡは５月２７日、２４日の香港・チャンピオンズ＆チャターＣで６着だったローシャムパーク（牡７歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）が帰国したことを発表した。同日午前６時２７分に成田空港に到着。８時３８分に輸入検疫のため、千葉県白井市のＪＲＡ競馬学校に入厩した。昨年１２月の香港Ｃ（５着）以来となる海外遠征に臨んだローシャムパークだったが、再び地元最強馬ロマンチックウォリアー（セン８歳、香