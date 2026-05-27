お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが26日までにオフィシャルブログを更新。８歳の長女・さくらちゃんと尾形の“激似”ショットを公開するとともに、 娘が所属するキッズクリエイターグループ「有名になりたい」のアーティスト写真も紹介した。 あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えて