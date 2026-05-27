「夫妻から脅されていたなどの認定がなされると、無期拘禁刑は言い渡されない」栃木県上三川（かみのかわ）町で起きた強盗殺人事件で逮捕された指示役の竹前海斗・美結夫妻と16歳の高校生4人。SNSでは「死刑にしないと被害者やその家族の無念が晴れない」などの声も見られるが、果たして実際の量刑はどのようになる可能性が高いのか。専門家に聞いた。＊＊＊【写真】ジャニーズタレントのようなイケメン。少年AがSNSに投稿して