ものまねタレントのりんごちゃん（年齢非公表）が27日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカ＆ハイソックス姿を披露した。「『昼めし旅〜あなたのご飯見せてください〜』5月28日 (木) おひる12時〜」と出演番組を告知し、ミニスカ＆ハイソックス姿で傘をさしている写真をアップ。ハッシュタグで「テレビ東京」「千葉」「白子町」と添え、「・新玉ネギとぜんなのかき揚げ・人気店のカツまぶし」とつづった。この投稿にフ