北海道旭川市で2024年、当時17歳の女子高校生をつり橋から川に落として殺害したなどとして殺人、監禁、不同意わいせつ致死の罪に問われた無職内田梨瑚被告の裁判員裁判が27日、旭川地裁で開かれ、同罪で有罪判決が確定した小西優花受刑者の証人尋問が行われた。小西受刑者は、高校生が橋から落ちた際「（内田被告が）肩甲骨の辺りを両手のひらで押し、目の前から一瞬で消えた」と述べた。